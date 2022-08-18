НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Эрдоган предложит Зеленскому организовать встречу с Путиным

Источник:
Sibnet.ru
276 1
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита во Львов предложит президенту Украины Владимиру Зеленскому организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

Путин и Зеленский могут провести встречу для создания «дорожной карты» по мирному процессу на Украине, передает турецкий телеканал CNN Turk. Эрдоган также собирается предложить инициативу временного прекращения огня.

«Даже если окончательного мира на Украине не будет достигнуто, по крайней мере, достижение устойчивого прекращения огня будет зависеть от того, какие послания Зеленский передаст президенту Эрдогану на саммите во Львове», — отмечает телеканал.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович ранее предположил, что президент Турции Реджеп Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш могут попытаться убедить Владимира Зеленского согласиться на дипломатическое урегулирование конфликта.

Тема: Военная операция на Украине
Минобороны раскрыло последствия аварии на Запорожской АЭС
Советник Зеленского пригрозил уничтожить Крымский мост
Украина спровоцирует смену власти в Европе
Украина нацелилась на Крымский мост
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Представлен новейший автомат Калашникова
Россия допустила расширение географии боевых действий на Украине
Украина нацелилась на Крымский мост
Главный обвинитель России в допинге внезапно вступился за спортсменов
Обсуждение (1)
Картина дня
Минобороны раскрыло последствия аварии на Запорожской АЭС
Эрдоган предложит Зеленскому организовать встречу с Путиным
Запад испугался новых санкций против России
Минобрнауки до 1 сентября изменит правила приема в вузы
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
44
Взрыв склада боеприпасов в Крыму оказался диверсией
43
Россия допустила расширение географии боевых действий на Украине
30
Украина нацелилась на Крымский мост
24
Украина спровоцирует смену власти в Европе
20
Продавец трусов с буквой Z рассказал о спросе на товар