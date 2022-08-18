Эрдоган предложит Зеленскому организовать встречу с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита во Львов предложит президенту Украины Владимиру Зеленскому организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

Путин и Зеленский могут провести встречу для создания «дорожной карты» по мирному процессу на Украине, передает турецкий телеканал CNN Turk. Эрдоган также собирается предложить инициативу временного прекращения огня.

«Даже если окончательного мира на Украине не будет достигнуто, по крайней мере, достижение устойчивого прекращения огня будет зависеть от того, какие послания Зеленский передаст президенту Эрдогану на саммите во Львове», — отмечает телеканал.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович ранее предположил, что президент Турции Реджеп Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш могут попытаться убедить Владимира Зеленского согласиться на дипломатическое урегулирование конфликта.