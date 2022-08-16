НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Канцлер Германии выступил против запрета шенгена для россиян

Источник:
Sibnet.ru
528 7
Фото: Sergey Guneev / Presidential Executive Office of Russia / CC BY 4.0

Канцлер Германии Олаф Шольц не поддерживает возможный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, так как события на Украине «не война российского народа».

«Я считаю, что это не война российского народа, это война (президента РФ Владимира) Путина, и мы должны быть предельно ясны в этом вопросе», — цитирует ТАСС ответ Шольца на вопрос о возможном прекращении выдачи шенгенских виз россиянам на пресс-конференции в рамках заседания Северного совета.

По его мнению, при обсуждении ограничений на въезд российским туристам в Евросоюз нельзя забывать о россиянах, которые не согласны с действиями властей РФ.

«Все решения, которые мы принимаем, не должны усложнять выезд из страны, чтобы уйти от действий руководства РФ и диктатуры», — добавил канцлер Германии.

Представители Латвии, Эстонии, Финляндии и Чехии высказывались о полном прекращении выдачи туристических виз гражданам России. Эстония уже не пустит к себе россиян с выданной республикой шенгенской визой. Но въезд в страну с разрешением от другого государства ЕС сохраняется.

Еще по теме
Просчитаны последствия ядерной войны между РФ и США
Украина нацелилась на Крымский мост
Путин и Ким Чен Ын обменялись телеграммами
Главный обвинитель России в допинге внезапно вступился за спортсменов
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Хруст ножа в легких: электронные сигареты против обычных
Центробанк выбрал замену доллару и евро
Китайские дроны совершили революции в артиллерии
Россия испытала новый истребитель танков
Обсуждение (7)
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

pepelmetal

Скорее будут ролики как гордые "арии" бегут быстрее БТРа, ой, доблестно временно отступают

mosquito__2010

Свобода слова про западному образцу )))

shidoshi

маразм куда катится эта страна

nastya19944

Думать не вредно, вредно не думать.