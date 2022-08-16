Канцлер Германии выступил против запрета шенгена для россиян

Канцлер Германии Олаф Шольц не поддерживает возможный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, так как события на Украине «не война российского народа».

«Я считаю, что это не война российского народа, это война (президента РФ Владимира) Путина, и мы должны быть предельно ясны в этом вопросе», — цитирует ТАСС ответ Шольца на вопрос о возможном прекращении выдачи шенгенских виз россиянам на пресс-конференции в рамках заседания Северного совета.

По его мнению, при обсуждении ограничений на въезд российским туристам в Евросоюз нельзя забывать о россиянах, которые не согласны с действиями властей РФ.

«Все решения, которые мы принимаем, не должны усложнять выезд из страны, чтобы уйти от действий руководства РФ и диктатуры», — добавил канцлер Германии.

Представители Латвии, Эстонии, Финляндии и Чехии высказывались о полном прекращении выдачи туристических виз гражданам России. Эстония уже не пустит к себе россиян с выданной республикой шенгенской визой. Но въезд в страну с разрешением от другого государства ЕС сохраняется.