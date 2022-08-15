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АвтоВАЗ вернул полный режим работы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Все сотрудники АвтоВАЗа в Тольятти перешли на пятидневный режим работы, сообщил зампред профсоюза предприятия Валерий Королев.

АвтоВАЗ приостановил производство после начала спецоперации на Украине из-за нехватки иностранных комплектующих: Сотрудников отправляли в корпоративные отпуска и вынужденные простои. В начале июня заработали конвейеры в Тольятти, на заводе в Ижевске сохраняется режим простоя.

«Все работники с 15 августа перешли на пятидневный режим», — цитирует ТАСС Королева.

Сборочная линия Lada Granta будет работать пять дней в неделю в двухсменном режиме. Выпускать внедорожники Lada Niva будут также пять дней в неделю, но в одну смену.

С 29 августа АвтоВАЗ планирует работать шесть дней в неделю. С указанного дня автосборщики будут работать с понедельника по субботу со скользящим выходным среди недели.

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Авто #Автопром #Рынок труда
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