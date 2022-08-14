Соратница Байдена заявила, что он не пойдет на второй срок

Президент США Джо Байден не будет баллотироваться на второй срок, заявила председатель комитета Палаты представителей Конгресса США по надзору, член Демократической партии Кэролин Малони.

«Не под запись, он не баллотируется снова», — так ответила конгрессвумен на вопрос The New York Times, должен ли Байден переизбираться.

Когда ее спросили, что она хотела бы сказать под запись, она ответила: «Под запись? Нет, он не должен снова выдвигаться».

В Белом доме сообщали, что 79-летний Байден собирается участвовать в следующих выборах в 2024 году. В случае переизбрания Байдену в начале второго срока будет 82 года.