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Основатель «Ласкового мая» объяснил частую смерть участников группы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Aleksandr Osipov / CC BY-SA 2.0

Композитор и основатель «Ласкового мая» Сергей Кузнецов рассказал о причинах частой смерти участников группы в интервью для YouTube-канала Андрея Кудрявцева.

Кузнецов отметил, что так называемое проклятье «Ласкового мая» легко объясняется большим количеством участников и составов музыкального коллектива.

«Обыкновенный коллектив — четыре или пять человек. А в "Ласковом мае" сколько было составов? Больше ста человек. Чем больше людей, тем больше вероятность несчастных случаев. Обыкновенная статистика», — сказал Кузнецов.

В разные годы погибли или умерли 12 человек, так или иначе связанных с группой «Ласковый май», существовавшей с 1986 года. Некоторые СМИ назвали это проклятием «Ласкового мая».

Главная звезда «Ласкового мая» Юра Шатунов скончался на 49-м году жизни от сердечного приступа в ночь на 23 июня. Два года назад от коронавируса умер другой певец группы — Александр Прико.

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