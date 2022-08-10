Бритни Спирс и Элтон Джон анонсировали совместный трек

Певец Элтон Джон подтвердил в соцсети, что он выпустит совместный трек с Бритни Спирс. Песня будет называться «Hold Me Closer» («Держи меня ближе»).

Песня «Hold Me Closer» станет первой после длительного перерыва в карьере Бритни Спирс. Релиз трека состоится в ближайшие дни, но точная дата премьеры не сообщается.

Бритни Спирс в 2008 году признали недееспособной из-за проблем с психикой от наркотиков. С того времени до 2021 года вопросы финансов, карьеры и личной жизни контролировали ее отец и адвокат, которых назначил суд.

После того, как по решению суда Спирс избавилась от опекунства, она стала вести активную жизнь в соцсетях, вернулась к музыке и наладила личную жизнь.