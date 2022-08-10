Ольга Серябкина дала совет, как стать увереннее в себе

Певица Ольга Серябкина считает, что уверенность в себе во многом зависит материального состояния. Об этом она написала в соцсети, отвечая на вопросы подписчиков.

Подписчица Серябкиной попросил у певицы совет, как стать уверенной в себе. «Быть успешной, верить в себя, иметь чувство собственного достоинства и не давать никому его гасить», — написала Серябкина.

Певица отметила, что можно быть уверенной в себе и без денег, но, когда человек успешен, это чувство приходит автоматом.

Ольга Серябкина прославилась благодаря группе Serebro, где она не только пела, но и писала песни. После ухода Елены Темниковой из коллектива, Серябкина заняла лидирующую позицию в Serebro. Также она снялась в главной роли фильма «Самый лучший день» с Дмитрием Нагиевым.