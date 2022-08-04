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АвтоВАЗ задумал выпуск новой модели в Ижевске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

АвтоВАЗ объявил о планах по организации производства в Ижевске нового автомобиля. Но информации, что это будет за модель, нет.

На заводе «Lada Ижевск» выпускали Lada Vesta, но конвейеры стоят уже пять месяцев из-за отсутствия комплектующих. Рабочие в конце июля обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой спасти предприятие. АвтоВАЗ уже предложил сотрудникам выплаты за добровольное увольнение в размере 12 МРОТ или пяти средних заработных плат.

На площадке ижевского автозавода планируется реализовывать проект по выпуску нового автомобиля, цитирует «Интерфакс» пресс-службу АвтоВАЗа.

Также блок поддержки завода предполагает развитие штамповочного и пластикового производства для локализации импортируемых компонентов.

Детальной информации о том, какую модель собираются выпускать на заводе «Lada Ижевск», нет.

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