АвтоВАЗ задумал выпуск новой модели в Ижевске

АвтоВАЗ объявил о планах по организации производства в Ижевске нового автомобиля. Но информации, что это будет за модель, нет.

На заводе «Lada Ижевск» выпускали Lada Vesta, но конвейеры стоят уже пять месяцев из-за отсутствия комплектующих. Рабочие в конце июля обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой спасти предприятие. АвтоВАЗ уже предложил сотрудникам выплаты за добровольное увольнение в размере 12 МРОТ или пяти средних заработных плат.

На площадке ижевского автозавода планируется реализовывать проект по выпуску нового автомобиля, цитирует «Интерфакс» пресс-службу АвтоВАЗа.

Также блок поддержки завода предполагает развитие штамповочного и пластикового производства для локализации импортируемых компонентов.

Детальной информации о том, какую модель собираются выпускать на заводе «Lada Ижевск», нет.