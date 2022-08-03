Летать по-русски: как родился высший пилотаж

Знаменитый российский летчик Петр Нестеров в августе 1913 года выполнил на своем самолете замкнутую петлю в вертикальной плоскости — этот маневр стал первой фигурой высшего пилотажа и часто называется «петлей Нестерова».

С появления первого самолета братьев Райт пилоты стремились выполнять на своих крылатых машинах все более сложные маневры, некоторые из которых первоначально считались смертельными. Одни из самых известных элементов высшего пилотажа носят имена русских летчиков.

Мертвая петля

Одна из первых фигур высшего пилотажа представляет собой замкнутую петлю в вертикальной плоскости. «Мертвой» ее прозвали из-за того, что рисковый трюк долгое время никто не мог выполнить на практике — самолеты той эпохи попросту разрушались в небе от перегрузок.

Первым мертвую петлю в воздухе исполнил летчик Петр Нестеров в 1913 году. Воздушный асс произвел предварительные расчеты, которые показали, что самолет выполнит маневр только при одновременном использовании подъемной силы крыла в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Нестеров так доверял своим расчетам, что перед выполнением мертвой петли не пристегнулся ремнями в кабине своего моноплана «Ньюпор-4». К счастью, они оказались верными, летчик не выпал из самолета в верхней точке петли, так как его к сиденью прижимала центробежная сила.

Считается, что именно Нестеров стал основоположником высшего пилотажа в небе. Мертвая петля — одна из самых популярных фигур для опытных летчиков, сейчас ее выполняют даже на тяжелых самолетах.

Плоский штопор

Первоначально плоский штопор считался смертельным испытанием для любого летчика — ведь фактически это аварийная ситуация в небе, вызванная выходом самолета на закритические углы атаки или углы скольжения. В результате неуправляемый самолет буквально «сваливался» с высоты по спирали.

В такой ситуации справиться с управлением воздушной машины очень тяжело и первые летчики, угодившие в штопор, неизменно погибали. Первым пилотом, который смог выйти из штопора, стал британец Уилфред Парк.

В августе 1912 года его биплан Avro G стал падать, однако летчик в последний момент инстинктивно повернул ручку управления в сторону противоположную направлению вращения самолета и вывел машину из штопора — на высоте 15 метров от земли.

Впервые преднамеренный ввод в штопор на аэроплане «Ньюпор-XXI» в сентябре 1916 осуществил российский военный летчик Константин Арцеулов. До этого он тщательно исследовал историю Парка и составил схему правильного управления бесконтрольно падающим самолетом.

Колокол

Считается опаснейшей фигурой высшего пилотажа, первоначально ее выполняли исключительно на легких спортивных самолетах. Во время маневра машина круто набирает высоту, после чего зависает на нулевой скорости носом вверх и резко опрокидывается вниз.

Долгое время пилоты полагали, что на тяжелых боевых истребителях исполнить колокол невозможно, так как слишком велик риск остановки двигателей. Но в 1988 году на авиасалоне в Фарнборо летчик-испытатель Анатолий Квочур впервые выполнил данную фигуру на истребителе МиГ-29.

У этой фигуры высшего пилотажа есть практическое значение — в момент нулевой скорости истребитель становится невидимым для допплеровских радаров и головок ракет с радиолокационным наведением.

Кобра Пугачева

Чтобы продемонстрировать такую фигуру высшего пилотажа в небе, нужно резко задрать нос самолета на 110-180 градусов, а потом опустить обратно. В результате самолет замирает вертикально, напоминая атакующую кобру, а затем возвращается к обычному полету.

«Кобра» появилась случайно — во время испытаний Су-27 летчик Игорь Волк столкнулся с тем, что новый самолет на небольшой высоте ведет себя неустойчиво. Для выхода из этой ситуации Волк отключил автоматику управления рулями и обнаружил, что Су-27 не сваливается в штопор, а как бы замирает в небе.

Впервые эту фигуру высшего пилотажа перед публикой продемонстрировал летчик-испытатель Виктор Пугачев в 1989 году на авиасалоне в Ле-Бурже. Когда Су-27 задрал нос, зрители подумали, что советский истребитель разобьется, однако тот спокойно продолжил полет. После этого за фигурой навсегда закрепилось название «кобра Пугачева».

Практическая значимость этой фигуры в бою заключается в возможности быстрого уменьшения скорости полета — так называемого динамического торможения, что позволяет получить преимущество над противником в ближнем воздушном бою. При этом выполнить «кобру» могут лишь несколько истребителей в мире.

Чакра Фролова

Эта сравнительно молодая фигура высшего пилотажа представляет собой разворот вокруг своего хвоста на 360 градусов с чрезвычайно малым радиусом, своеобразный воздушный кульбит.

Впервые публике ее продемонстрировал в апреле 1996 года российский летчик-испытатель Евгений Фролов на самолете Су-37. В итоге за маневром закрепилось имя ее первооткрывателя — «Чакра Фролова».

Фигуру можно выполнить только на самолетах с отклоняемым вектором тяги — например, Су-37, Су-30МК или МиГ-29ОВТ. Практическое значение этой фигуры пилотажа для истребительной авиации заключается в возможности атаковать противника «за спиной».