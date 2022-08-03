Доля некурящих в России почти достигла половины

Доля курящих в России по итогам первого квартала уменьшилось до 51%, в конце 2021 года она составляла 58%, такие данные приводит компания NielsenIQ.
По итогам прошлого года натуральные продажи табачной продукции в России снизились на 2,2% к аналогичному периоду прошлого года. По итогам пяти месяцев этого года совокупные продажи сигарет и нагреваемых стиков в российских городах еще сократились на 3,8% год к году.
Такая тенденция свидетельствует о сокращении реального спроса на табачную продукцию среди покупателей, приводит «Российская газета» данные NielsenIQ.
Тренд на отказ от табачной продукции более характерен для женщин и аудитории старше 55 лет, а также для жителей крупных городов-миллионников.
При этом, несмотря на общее снижение потребления, в некоторых категориях табачных изделий, напротив, наблюдается существенный рост. В традиционных сигаретах, которые занимают порядка 90% рынка, растут продажи тонких сигарет и продукции с фильтром нестандартной формы.
Еще одним развивающимся сегментом российского табачного рынка стала категория нагреваемых стиков: к концу прошлого года их доля достигла 10% от общих денежных продаж в индустрии. Другой растущий сегмент — одноразовые электронные сигареты.
paramedicЯма с известью по нему плачет.
userkc- дай денег , весь смысл существования Украины сейчас, богатейшей Республики СССР! потом они отдадут...
urbasikПодчищают своих слуг.Еленовка №2
SovikНадо же делать вид, что борются с терроризмом. По факту это только для заголовка новостей сделано.