Доля некурящих в России почти достигла половины

Доля курящих в России по итогам первого квартала уменьшилось до 51%, в конце 2021 года она составляла 58%, такие данные приводит компания NielsenIQ.

По итогам прошлого года натуральные продажи табачной продукции в России снизились на 2,2% к аналогичному периоду прошлого года. По итогам пяти месяцев этого года совокупные продажи сигарет и нагреваемых стиков в российских городах еще сократились на 3,8% год к году.

Такая тенденция свидетельствует о сокращении реального спроса на табачную продукцию среди покупателей, приводит «Российская газета» данные NielsenIQ.

Тренд на отказ от табачной продукции более характерен для женщин и аудитории старше 55 лет, а также для жителей крупных городов-миллионников.

При этом, несмотря на общее снижение потребления, в некоторых категориях табачных изделий, напротив, наблюдается существенный рост. В традиционных сигаретах, которые занимают порядка 90% рынка, растут продажи тонких сигарет и продукции с фильтром нестандартной формы.

Еще одним развивающимся сегментом российского табачного рынка стала категория нагреваемых стиков: к концу прошлого года их доля достигла 10% от общих денежных продаж в индустрии. Другой растущий сегмент — одноразовые электронные сигареты.