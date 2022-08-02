Россия назвала условие полного разрыва отношений с США

Признание России «спонсором терроризма» может привести к полному разрыву дипломатических отношений между Вашингтоном и Москвой, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

По ее словам, в случае принятия соответствующего законопроекта «Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями», однако Россия готова к любому развитию ситуации.

Сейчас в список спонсоров терроризма в США включены четыре страны — Иран, КНДР, Куба и Сирия. Попадание в перечень означает строгие ограничения на взаимодействия с этим государством, а также санкции против других стран, которые сохраняют торговые отношения со «спонсором терроризма».

Ранее Белый дом не исключил вероятность признания России государством — спонсором терроризма. Отмечалось, что Вашингтон рассматривает эту меру наряду с другими предложениями.