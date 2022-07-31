Пьяный водитель облил бензином и поджег сотрудника ДПС

Сотрудники ДПС в Чувашии остановили водителя с признаками опьянения, который при задержании облил инспектора бензином и поджег его, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МВД.

«Сотрудники полиции остановили автомобиль ВАЗ-2114, у водителя которого имелись внешние признаки опьянения. К тому же мужчина не являлся собственником транспортного средства. В ходе разбирательства 29-летний житель Республики Марий Эл плеснул бензином на машину и в сторону инспектора ДПС, затем поджег автомобиль и скрылся», — говорится в сообщении.

С ожогами полицейский был доставлен в больницу. «Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению местонахождения подозреваемого», — уточнили в пресс-службе.

Следственные органы возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ). Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от 12 лет вплоть до пожизненного заключения.