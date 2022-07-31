Движение транспорта под Читой восстановили после паводка

Дорожники открыли движение для всех видов транспорта на девятом километре федеральной трассы «Амур2 Чита - Хабаровск, где из-за паводков запретили проезд для пассажирских автобусов и грузовиков, сообщила пресс-служба Минстроя Забайкальского края.

«Накануне на указанном участке из-за выхода воды на проезжую часть вводилось ограничение для проезда большегрузов и общественного транспорта», — сказано в сообщении

В Забайкалье из-за ливней началось сильное подтопление, вода размыла дороги. «Практически по всему краю наблюдаем сложную обстановку из-за паводков», — отметил зампред краевого правительства Вадим Петров.

«Сейчас задача — обеспечить проезд, чтобы люди не остались без связи. После стабилизации обстановки начнем приводить дороги в нормативное состояние — ликвидируем размывы, прогрейдируем, восстановим полотно», — уточнил Петров.