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Кремль заявил о невозможности поставлять больше газа в Европу

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает неправильным связывать объем поставок российского газа в Европу с отменой антироссийских санкций.

«Это совершенно неправильная увязка», — приводит ТАСС слова Пескова, сказанные им в ответ на предположение, что Москва будет держать поставки газа в Европу на минимуме, пока ЕС не отменит санкции.

Он подчеркнул, что «"Газпром", который является поставщиком, поставляет столько, сколько необходимо и сколько возможно». «Мы знаем, что сейчас технические возможности для прокачки стали меньше, они сузились, потому что процесс технического обслуживания различных агрегатов чрезвычайно затруднен из-за тех ограничений и санкций, которые ввела Европа, именно Европейский союз», — пояснил он.

«Эти санкции не дают возможности оперативно производить техническое обслуживание, менять запасные части, выполнять капитальный ремонт и другие регламентные работы с оборудованием, необходимым для прокачки», — указал Песков.

По его словам, «по мере того, как будут выполняться эти работы, "Газпром", соответственно, будет иметь возможность прокачивать больше».

«Газпром» с 27 июля снизил объемы поставок в Европу по «Северному потоку» — основному пути поставок газа из России в европейски страны — до 20% от максимально мощности газопровода.

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Экономика #Недра и ТЭК
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