Орбан заявил, что политика ЕС в отношении России провалилась

Евросоюзу нужна новая стратегия разрешения конфликта на Украине, поскольку санкции против России не работают, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе выступления в Румынии.

«Необходима новая стратегия, которая должна сосредоточиться на мирных переговорах и выработке хорошего мирного предложения <…> вместо победы в войне», — цитирует Орбана РБК.

Военная стратегия Запада, по его словам, была основана на четырех столпах:

- Украина сможет победить с оружием НАТО;

- Санкции ослабят Россию;

- Европа избежит экономических последствий санкций;

- В поддержку Украины выстроятся все страны.

Стратегия оказалась неработоспособна, и, по его словам, если «все четыре колеса автомобиля спущены, то их надо менять». В ситуации на Украине главное не победа, а установление мира, и надо не поддерживать Украину, а встать между Россией и Украиной, сказал венгерский премьер

Он выразил сомнения, что мирные переговоры между Россией и Украиной возможны. Ситуацию может разрешить только диалог Москвы и Вашингтона, считает он. Европа утратила возможность быть посредником после того, как инициированные Францией и Германией минские соглашения были провалены, сказал Орбан.

Венгерский премьер выразил мнение, что причиной конфликта стал отказ Запада предоставить России гарантии безопасности, которых она требовала. По его мнению, боевых действий на Украине не произошло бы, если канцлером Германии оставалась Ангела Меркель, а президентом США — Дональд Трамп.