Омуля на Байкале смогут ловить в шести местах

Росрыболовство определило на Байкале шесть участков, где с 2023 будет разрешен вылов омуля на удочку в летний период, сообщил журналистам заместитель руководителя Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства Ринат Енин.
«Определены участки для любительского вылова омуля в нескольких промысловых районах… Всего шесть участков, причем лов там будет разрешен в разное время, то есть можно спланировать таким образом, что в один период на одном участке половить, потом передвинуться на другой», — цитирует ТАСС Енина.
Участки находятся в Северобайкальском, Баргузинском, Прибайкальском и Селенгинском промысловых районах. Изменения в правила рыболовства внесут до конца года, и с 2023 года летняя рыбалка на удочку на шести участках Байкала будет разрешена.
При этом ловить омуля можно будет
только в светлое время суток — с 05.00 до 22.00. Норма вылова — до 5 килограммов
омуля в сутки на человека.
«Еще есть изменения, которые вступят в силу, как будет
принят нормативный акт. Эти изменения касаются введения нормы промыслового
размера рыбы… К примеру, нельзя вылавливать при любительском рыболовстве ленка
длиной менее 44 сантиметра. Если рыба будет меньше, то надо отпускать. Байкальский
омуль — не менее 20 сантиметров», — сказал Енин.
С 2017 года действует запрет на промышленный вылов
байкальского омуля — эндемика озера Байкал. Запрет был введен в связи с
сокращением популяции рыбы. Исключение сделано для зимней рыбалки удочкой. С
некоторыми ограничениями могут добывать омуля коренные малочисленные народы
Севера, возможность забора рыбы есть также у ученых и у рыбоводных заводов -
для искусственного воспроизводства.
mosquito__2010Типичное подстрекательство к самоуничтожению Украины на последок. Цинизм англосаксов во всей красе.
mosquito__2010Он мало что решает по большому счету, это ничего не изменит.
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