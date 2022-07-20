«Газпромбанк» ввел комиссии за валютные счета

«Газпромбанк» ввел комиссии за обслуживание валютных счетов, а также переводы по системе SWIFT. Так, за исходящие и входящие SWIFT-переводы банк будет брать комиссию в размере 3%. Минимальная комиссия составляет 12 тысяч рублей, максимальная — 60 тысяч рублей.

«Мы объявляем о введении с 20 июля комиссии в размере 3% от суммы перевода за осуществление физическими лицами любых валютных переводов за границу с использованием системы SWIFT», — сообщает пресс-служба банка.

Кроме того, вводится комиссия за хранение валютных остатков в долларах и евро объемом более 10 тысяч единиц в размере 0,017% в день от общей суммы, а также комиссия за зачисление денежных средств на счета в долларах и евро в размере 3% от суммы зачисления.

Кроме этого, кредитное учреждение предупреждает, что платежи в долларах США, евро и других валютах, относящихся к недружественным юрисдикциям, проходят со значительными задержками или не проходят вовсе, а средства находятся под риском заморозки.

«Таким образом, по независящим от нас обстоятельствам на текущий момент мы не можем гарантировать привычный нашим клиентам высокий уровень сервиса и обеспечивать своевременное проведение платежей в валютах недружественных стран», — отмечается в сообщении.