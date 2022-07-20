НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

«Газпромбанк» ввел комиссии за валютные счета

Источник:
Sibnet.ru
255 0
Фото: © Sibnet.ru

«Газпромбанк» ввел комиссии за обслуживание валютных счетов, а также переводы по системе SWIFT. Так, за исходящие и входящие SWIFT-переводы банк будет брать комиссию в размере 3%. Минимальная комиссия составляет 12 тысяч рублей, максимальная — 60 тысяч рублей.

«Мы объявляем о введении с 20 июля комиссии в размере 3% от суммы перевода за осуществление физическими лицами любых валютных переводов за границу с использованием системы SWIFT», — сообщает пресс-служба банка.

Кроме того, вводится комиссия за хранение валютных остатков в долларах и евро объемом более 10 тысяч единиц в размере 0,017% в день от общей суммы, а также комиссия за зачисление денежных средств на счета в долларах и евро в размере 3% от суммы зачисления.

Кроме этого, кредитное учреждение предупреждает, что платежи в долларах США, евро и других валютах, относящихся к недружественным юрисдикциям, проходят со значительными задержками или не проходят вовсе, а средства находятся под риском заморозки.

«Таким образом, по независящим от нас обстоятельствам на текущий момент мы не можем гарантировать привычный нашим клиентам высокий уровень сервиса и обеспечивать своевременное проведение платежей в валютах недружественных стран», — отмечается в сообщении.

Еще по теме
«Двойной фаллос» появился на рубле
MasterCard защитит операции по картам квантовыми технологиями
Минфин нашел способ «уронить» курс рубля
Футбольный фанат из Новосибирска выиграл в лотерею квартиру
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
«Двойной фаллос» появился на рубле
Астрономы получили таинственное послание из космоса
Китайский эксперт объяснил, как Путин сломал планы Запада
Белый медведь с застрявшей на зубах банкой вышел к людям в Диксоне
Обсуждение (0)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
54
Шойгу приказал лишить ВСУ возможности наносить удары по городам
53
Уровень доверия россиян Путину превысил 81%
38
Украинская армия решила оставить Северск
37
Минфин нашел способ «уронить» курс рубля
33
Власти Запорожской области призвали Зеленского вывести войска