Могила Алексея Балабанова преобразилась

Деревянный крест на могиле Алексея Балабанова заменили на каменный, поклонники режиссера, вопреки желанию родственников, поставили на памятник фотографию и повязали шарф.

Девять лет на месте захоронения Балабанова, на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, был установлен обычный деревянный крест. Сейчас там установлен гранитный памятник в виде креста, с высеченной фамилией режиссера.

Вдова Надежда Балабанова рассказала изданию 47news, что после установки нового памятника, на могиле сразу появились дары — вязаный шарф и фотография Балабанова.

«У Алексея никогда не было шарфов. Я буду, конечно, по-своему бороться. Мне как художнику всегда хочется очистить от лишнего. Но я же понимаю, это от любви, чтобы ему было тепло. Это не в моей власти уже. Я даже портрет не делала. Не люблю. Это все должно быть дома. Это тоже кто-то принес», — сказала женщина.

На каменном постаменте высечена фамилия режиссера — Балабанов. По словам Надежды Балабановой, она специально не стала писать имени, поскольку «Балабанов – это имя нарицательное». Выше, на кресте, написано: «Ника», как знак победы.

Алексей Балабанов умер 18 мая 2013 года на 55-м году жизни от острой сердечной недостаточности. Он оставил большое наследие в виде своих фильмов — «Замок», «Брат», «Война», «Жмурки», «Груз 200», «Морфий» и другие.