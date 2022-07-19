Путин заявил о «скромных успехах» Ростеха

Направления, за которые отвечает госкорпорация «Ростех», продемонстрировали скромные результаты, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Скоромные результаты продемонстрированы по направлениям, за которые ответственен "Ростех". Я знаю, там сейчас коллеги будут говорить, финансирования не хватает, ещё что-то. Но я просто констатирую сам факт, что происходит», — приводит РИА Новости слова Путина.

Он пояснил, что речь идет о проектах создания сетей пятого поколения (5G), развитию производства оборудования для широкого внедрения (интернет-вещания).

Проект по развитию микроэлектронной отрасли, по словам президента России, в 2021 году пришлось полностью перезагружать.