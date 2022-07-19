НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Путин заявил о «скромных успехах» Ростеха

Источник:
РИА Новости
633 5
Фото: © пресс-служба президента России

Направления, за которые отвечает госкорпорация «Ростех», продемонстрировали скромные результаты, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Скоромные результаты продемонстрированы по направлениям, за которые ответственен "Ростех". Я знаю, там сейчас коллеги будут говорить, финансирования не хватает, ещё что-то. Но я просто констатирую сам факт, что происходит», — приводит РИА Новости слова Путина.

Он пояснил, что речь идет о проектах создания сетей пятого поколения (5G), развитию производства оборудования для широкого внедрения (интернет-вещания).

Проект по развитию микроэлектронной отрасли, по словам президента России, в 2021 году пришлось полностью перезагружать.

Еще по теме
Орешкин увидел шансы для российской экономики
Почему пивовары против маркировки?
Все для оборонки: что такое спецмеры в экономике?
Россия переведет экономику на военные рельсы
смотреть все
Экономика #Промзона
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Россия переведет экономику на военные рельсы
Путин утвердил новый этап пенсионной реформы
Китайский эксперт объяснил, как Путин сломал планы Запада
Астрономы получили таинственное послание из космоса
Обсуждение (5)
Картина дня
МИД обвинил Украину в отказе от переговоров
Путин заявил о «скромных успехах» Ростеха
Более половины россиян стали опасаться потери работы
Хакер RaHDIt рассказал об опасности телевизора и холодильника
Мультимедиа
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
54
Шойгу приказал лишить ВСУ возможности наносить удары по городам
53
Уровень доверия россиян Путину превысил 81%
38
Названа дата референдума о присоединении Запорожья к России
38
Украинская армия решила оставить Северск
33
Власти Запорожской области призвали Зеленского вывести войска