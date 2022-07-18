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Дженнифер Лопес вышла замуж за Бена Аффлека

Источник:
Sibnet.ru
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Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек официально поженились спустя 20 лет с первой попытки заключить брак.

«Мы сделали это. Любовь прекрасна. Любовь добра. И оказывается, любовь терпелива. Двадцать лет терпения», — прокомментировала Джей Ло событие на своем веб-сайте.

Фото: © соцсети

Пара познакомилась в 2001 году, когда Лопес была замужем. После развода певицы стало известно о ее романе с Аффлеком. В 2003 году знаменитости объявили о помолвке, но свадьба не состоялась и возлюбленные разошлись.

До нового романа с актером Лопес побывала замужем за Марком Энтони, от которого у нее двое детей. Аффлек 13 лет прожил с Дженнифер Гарнер, в браке родились две дочери и сын. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова сошлись осенью 2021 года.

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korvinsS

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Asd10

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