Дженнифер Лопес вышла замуж за Бена Аффлека

Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек официально поженились спустя 20 лет с первой попытки заключить брак.
«Мы сделали это. Любовь прекрасна. Любовь добра. И оказывается, любовь терпелива. Двадцать лет терпения», — прокомментировала Джей Ло событие на своем веб-сайте.
Пара познакомилась в 2001 году, когда Лопес была замужем. После развода певицы стало известно о ее романе с Аффлеком. В 2003 году знаменитости объявили о помолвке, но свадьба не состоялась и возлюбленные разошлись.
До нового романа с актером Лопес побывала замужем за Марком Энтони, от которого у нее двое детей. Аффлек 13 лет прожил с Дженнифер Гарнер, в браке родились две дочери и сын. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова сошлись осенью 2021 года.
korvinsSДумаю они выжмут из пендосов все что только смогут))) А потом кинут их через балабуку.
Asd10Потеря лица на востоке приравнивает человека к отбросам. Вот дедушка попал...
Asd10Не уверен, что это именно мозг, коллега. Простите, что вмешиваюсь...
Asd10А зачем тебе текст? Кто голвным мозгом оперирует, тем понятно, что призыв сенатора опоздал, потому, что...