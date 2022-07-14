Производитель грузовиков Iveco покинет Россию

Итальянский автомобильный концерн Iveco объявил о намерении покинуть российский рынок и продать свой бизнес в России местному оператору.

Генеральный директор компании Геррит Маркс отметил, что решение о передаче доли компании местному партнеру уже принято, однако завершение процесса потребует некоторого времени, передает Reuters.

По его словам, российский бизнес Iveco достался компании АМТ. В России итальянская компания управляла заводом по производству грузовиков в городе Миасс Челябинской области.

Доля итальянцев в совместном предприятии составляла 33%. Продукция завода пользовалась спросом в нефтегазовой сфере, лесозаготовительной и горнодобывающей отраслях.