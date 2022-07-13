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Евро стал дешевле доллара впервые с 2002 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Курс доллара обогнал курс евро, следует из данных Forex Capital Markets. В моменте курс евро опускался до 0,9999 доллара.

В ходе дальнейших торгов европейская валюта несколько укрепилась — до отметки 1,002 доллара. Последний раз евро опускался ниже одного доллара в декабре 2002 года.

Накануне в ходе торгов на Московской бирже курс евро снизился до 59,3 рубля, сравнявшись с долларом. В моменте доллар даже торговался дороже евро.

Эксперты полагают, что основной причиной такой реакции рынков является разная политика Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка. Европейский регулятор слишком медленно реагирует на рост инфляции в странах еврозоны.

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Экономика #Деньги
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Asd10

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mosquito__2010

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