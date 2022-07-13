Евро стал дешевле доллара впервые с 2002 года

Курс доллара обогнал курс евро, следует из данных Forex Capital Markets. В моменте курс евро опускался до 0,9999 доллара.

В ходе дальнейших торгов европейская валюта несколько укрепилась — до отметки 1,002 доллара. Последний раз евро опускался ниже одного доллара в декабре 2002 года.

Накануне в ходе торгов на Московской бирже курс евро снизился до 59,3 рубля, сравнявшись с долларом. В моменте доллар даже торговался дороже евро.

Эксперты полагают, что основной причиной такой реакции рынков является разная политика Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка. Европейский регулятор слишком медленно реагирует на рост инфляции в странах еврозоны.