Трейлер фильма «Брат 3» разозлил фанатов настоящего «Брата»

Трейлер фильма «Брат 3» тамбовского режиссера Валерия Переверзева появился на YouTube, картина не имеет ничего общего с фильмом Алексея Балабановым, но разозлила зрителей.

«Брат 3» представлен в жанре криминальной и комедийной драмы. Фильм повествует о судьбах грабителей-неудачников, генеральской дочке с ее любовью к уличному художнику и суровых буднях одной преступной группировки. Несколько независимых киноновелл объединены одной увлекательной историей, говорится в синопсисе ленты.

Пользователи Сети, увидев трейлер, почти единогласно решили, что фильм недостоин внимания. В комментариях чаще других трейлер описали словом «позор».

Многие попросили создателей проекта изменить название, чтобы не порочить имя Алексея Балобанова, снявшего фильмы «Брат» и «Брат 2».