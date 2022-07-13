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«Госуслуги» запустили сервис для невыездных должников

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Федеральная служба судебных приставов России сообщила о запуске на портале госуслуг нового сервиса — «Ход снятия ограничения выезда из России».

«Сервис позволит гражданам-должникам мгновенно получить сведения об ограничении выезда за пределы страны. Расширенную информацию о принятых судебным приставом мерах можно получить в сервисе "Ход исполнительного производства". Сервисы также позволят принять меры по погашению долга», — рассказали «Российской газете» в администрации «Госуслуг».

Новый сервис создан совместно с Минцифры. Самое важное, что портал госуслуг позволяет быстро и просто получить нужную информацию. Общие списки должников открыты, с ними можно ознакомиться на официальном сайте ФССП, проверить себя и знакомых.

Но информация, какие конкретно меры приняты в отношении конкретного должника, включен ли он в списки невыездных, не разглашается. Ее может узнать только сам должник, обратившись в официальные инстанции. Но теперь не придется приходить лично в отдел судебных приставов. Современные технологии позволяют решить все на смартфоне.

«Размер задолженности по судебным решениям, при которой может быть установлено ограничение выезда, составляет 30 тысяч рублей. Для некоторых категорий исполнительных производств, например, о взыскании алиментов или о возмещении морального вреда, причиненного преступлением, минимальный порог для вынесения ограничения составляет 10 тысяч рублей», — пояснили в Службе судебных приставов.

«Если со дня окончания срока для добровольного исполнения прошло два месяца, а долг не оплачен, запрет на выезд из страны может быть наложен уже при сумме задолженности свыше 10 тысяч рублей», — рассказали приставы.

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