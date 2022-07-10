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Ученый назвал превращающиеся в пустыню регионы мира

Источник:
«Известия»
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Фото: Ikiwaner / CC-BY-SA-3.0

Новые регионы с дефицитом воды вплоть до опустынивания могут появиться в мире, если человечество продолжит безответственно относиться к вопросам глобального климата, считает научный руководитель Института глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля Сергей Семенов.

«Климат будущего, ну скажем так, в конце этого столетия, зависит от того, как мы будем воздействовать на климатическую систему. Если мы будем много выбрасывать парниковых газов в атмосферу, если мы будем не экономить энергию, то это одна ситуация климатическая в мире», — сказал ученый в беседе с «Известиями».

По его словам, более благоприятная ситуация возможна в случае, если человечество будет активно переходить на возобновляемые источники энергии, экономить топливо, а также укреплять региональное сотрудничество в этой области.

«Если же брать безответственный сценарий, то есть мы продолжаем сжигать органическое ископаемое топливо, нефть, уголь, газ в большой количестве, продолжаем обогащать атмосферу парниковыми газами, так же резво, как мы это делаем сейчас, то у нас будут возникать регионы, где постепенно будет возникать дефицит воды», — сказал Семенов, добавив, что зоне риска находятся Северная Африка, Южная Америка, Юго-запад США

При этом в России подобные явления также возможны: в зоне риска находятся южные территории, например Ставропольский край, Краснодарский край, Калмыкия. В то же время от этих областей Россия «весьма чувствительно» зависит в плане производства продовольствия, что довольно опасно, указал климатолог.

В то же время он отметил, что Россия за счет своего географического положения хорошо готова к климатическим изменениям. Так, преимущественно северное расположение страны защищает ее от опустынивания территорий из-за засухи, с которым сталкиваются южные страны.

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serii11

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pepelmetal

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slavaynin

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Snikolas

Интересно а Великую Россию спросили как она хочет выйти из этого конфликта???