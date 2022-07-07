Переработку пластика запустят в Новосибирске через год

Первый в Сибири экотехнопарк появится на площадке Новосибирского картонно-бумажного комбината весной 2023 года, сообщает правительство региона.
Новосибирский картонно-бумажный комбинат представляет собой
вертикально интегрированное предприятие с производством полного цикла: это
одновременно и бесперебойное снабжение производства бумаги и гофрокартона
собственным сырьем, и утилизация отходов.
Первый производственный корпус для переработки промышленного
пластика будущего экотехнопарка уже возводится.
В следующие три года планируется построить несколько крупных производств, сформировав удобный и высокотехнологичный частный экотехнопарк.
Уже
сейчас поступают заявки от потенциальных резидентов: переработка пластика,
упаковочной пленки, ПЭТ-бутылок, а также автомобильных шин. Это позволит
создать более 250 новых рабочих мест в течение ближайшего года.
UynachalnicaКакие у нас министры то все благожелательные, и, главное, не зря кресло протирают!
Asd10Ну конечно возмутительно. Жену то хотя бы к ней надо подселить. ФСИН не разориться из-за ещё одной пайки...
Archangel3339Ужас. Зачем это надо и самое главное кому? Вам юнармии мало? Это же ненормально...
pepelmetal"Мерц выразил надежду, что «Россия будет вести себя в соответствии с контрактами»" Россия будет вести...