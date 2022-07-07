Переработку пластика запустят в Новосибирске через год

Первый в Сибири экотехнопарк появится на площадке Новосибирского картонно-бумажного комбината весной 2023 года, сообщает правительство региона.

Новосибирский картонно-бумажный комбинат представляет собой вертикально интегрированное предприятие с производством полного цикла: это одновременно и бесперебойное снабжение производства бумаги и гофрокартона собственным сырьем, и утилизация отходов.

Первый производственный корпус для переработки промышленного пластика будущего экотехнопарка уже возводится.

В следующие три года планируется построить несколько крупных производств, сформировав удобный и высокотехнологичный частный экотехнопарк.

Уже сейчас поступают заявки от потенциальных резидентов: переработка пластика, упаковочной пленки, ПЭТ-бутылок, а также автомобильных шин. Это позволит создать более 250 новых рабочих мест в течение ближайшего года.