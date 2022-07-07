«Булки» с Кристиной Асмус вышли в кинотеатрах

Героиня Кристины Асмус — Таня Бабанина из подмосковного городка, мечтающая открыть собственное кафе. Девушке для этого придется выйти из зоны комфорта.

Фильм «Булки» стартовал в кинопрокате в четверг, 7 июля. По сюжету, Таня Бабанина мастерски печет и мечтает открыть кафе в столице. Чтобы начать дело, девушка решается выйти из зоны комфорта и оказывается на Шри-Ланке без денег и документов, но в зимнем пальто и с тремя парнями под одной крышей.

«Мотивационная народная комедия! Трогательная, легкая, смешная, светлая! То, что нужно сейчас», — написала Асмус в соцсети про фильм «Булки».

Кроме Кристины Асмус в фильме снялись Арсений Робак, Марк Богатырев, Борис Дергачев, Юлия Топольницкая, Валентина Мезунина и другие.