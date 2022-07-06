Автовладельцы получат онлайн выплаты по ОСАГО после ДТП

Водители смогут получить компенсацию от страховой компании без посещения офиса, в онлайн-режиме, сообщил Банк России.
Страховые компании к 1 января 2025 года обязаны внедрить у себя сервис электронного урегулирования убытков по ОСАГО после ДТП. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.
Сейчас через интернет доступна только покупка самого полиса. После вступления в силу закона все этапы оказания услуги по ОСАГО могут быть пройдены дистанционно.
Осмотр пострадавшего в ДТП автомобиля по соглашению со страховщиком также может быть проведен дистанционно. Для этого потерпевший получит возможность направить страховщику самостоятельно сделанные фото- и видеоматериалы.
Компании могут внедрить онлайн-сервис выплат до 2025 года. Возможность традиционной покупки полиса в офисе страховщика или у агента, а также очного урегулирования убытка сохранится.
Asd10Ну не плохо потренировались в упражнении "ведение боевых действий в наступлении с превосходящими силами...
UynachalnicaКакие у нас министры то все благожелательные, и, главное, не зря кресло протирают!
pkv84Этого в дурку пожалуйста,совсем потек дядя...
AlhazredА че ты с этим аватаром еще не на Украине в составе Русского легиона? Кстати, вспомни фильм "Батальоны...