Автовладельцы получат онлайн выплаты по ОСАГО после ДТП

Водители смогут получить компенсацию от страховой компании без посещения офиса, в онлайн-режиме, сообщил Банк России.

Страховые компании к 1 января 2025 года обязаны внедрить у себя сервис электронного урегулирования убытков по ОСАГО после ДТП. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.

Сейчас через интернет доступна только покупка самого полиса. После вступления в силу закона все этапы оказания услуги по ОСАГО могут быть пройдены дистанционно.

Осмотр пострадавшего в ДТП автомобиля по соглашению со страховщиком также может быть проведен дистанционно. Для этого потерпевший получит возможность направить страховщику самостоятельно сделанные фото- и видеоматериалы.

Компании могут внедрить онлайн-сервис выплат до 2025 года. Возможность традиционной покупки полиса в офисе страховщика или у агента, а также очного урегулирования убытка сохранится.