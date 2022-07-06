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Автовладельцы получат онлайн выплаты по ОСАГО после ДТП

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Mostafameraji / CC BY-SA 4.0

Водители смогут получить компенсацию от страховой компании без посещения офиса, в онлайн-режиме, сообщил Банк России.

Страховые компании к 1 января 2025 года обязаны внедрить у себя сервис электронного урегулирования убытков по ОСАГО после ДТП. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.

Сейчас через интернет доступна только покупка самого полиса. После вступления в силу закона все этапы оказания услуги по ОСАГО могут быть пройдены дистанционно.

Осмотр пострадавшего в ДТП автомобиля по соглашению со страховщиком также может быть проведен дистанционно. Для этого потерпевший получит возможность направить страховщику самостоятельно сделанные фото- и видеоматериалы.

Компании могут внедрить онлайн-сервис выплат до 2025 года. Возможность традиционной покупки полиса в офисе страховщика или у агента, а также очного урегулирования убытка сохранится.

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