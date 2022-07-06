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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кадыров посоветовал Зеленскому бежать

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на заявление Киева о скором возвращении Лисичанска посоветовал украинским военным и президенту Украины Владимиру Зеленскому бежать.

«Зеленский говорит, что заберет Лисичанск, а его бандерщина говорит обратное. Мой вам совет — бегите! Это у вас хорошо получается» — так глава Чечни в своем телеграм-канале прокомментировал видео, на котором украинские солдаты бегут по дороге.

Зеленский, комментируя отступление украинских войск из Лисичанска, заявил, что это было сделано для сбережения жизнь солдат ввиду «наибольшего огневого преимущества» России.

Украинский президент отметил, что войска страны вернутся на оставленные территории, и заверил, что Украина «ничего не отдает».

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

Asd10

Ну не плохо потренировались в упражнении "ведение боевых действий в наступлении с превосходящими силами...

Uynachalnica

Какие у нас министры то все благожелательные, и, главное, не зря кресло протирают!

Alhazred

А че ты с этим аватаром еще не на Украине в составе Русского легиона? Кстати, вспомни фильм "Батальоны...

Asd10

А я его сразу и не узнал. Смотрю, а носа нет... От наркотиков стерся, видать.))