Кадыров посоветовал Зеленскому бежать

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на заявление Киева о скором возвращении Лисичанска посоветовал украинским военным и президенту Украины Владимиру Зеленскому бежать.

«Зеленский говорит, что заберет Лисичанск, а его бандерщина говорит обратное. Мой вам совет — бегите! Это у вас хорошо получается» — так глава Чечни в своем телеграм-канале прокомментировал видео, на котором украинские солдаты бегут по дороге.

Зеленский, комментируя отступление украинских войск из Лисичанска, заявил, что это было сделано для сбережения жизнь солдат ввиду «наибольшего огневого преимущества» России.

Украинский президент отметил, что войска страны вернутся на оставленные территории, и заверил, что Украина «ничего не отдает».