Камчатский министр обозвал туристов нищебродствующей саранчой

Глава Минприроды Камчатского края Алексей Кумарьков обозвал бюджетных туристов «саранчой нищебродствующих пакетников». Так он прокомментировал недельные туры за 45 тысяч рублей.

Кумарьков отреагировал на слова вице-президента Российского союза туриндустрии Ольги Санаевой, которая оценила стоимость недельного тура на Камчатку в 45 тысяч рублей.

«Если говорить о ценах, это около 45 тысяч рублей, когда уже все включено — и перелет, и проживание, и питание. Я говорю о неделе пребывания и чуть выше. Даже на чартерном рейсе билет туда-обратно стоит около 16 тысяч, это совсем другая ценовая история», — заявила Санаева в пресс-центре «Парламентской газеты».

Кумарьков в социальной сети усомнился в существовании таких цен, а также нужности подобных туров. «Что можно себе позволить на эти деньжищи в Петропавловске? Максимум — Bed and Breakfast. Остальное время вы, желая поесть, будете глотать слюну, глядя на ценники», — заявил министр.

«И еще вопрос — а нам, жителям Камчатки, зачем это нужно — чтобы к нам ехали "за дешево"? Какой будет толк для экономики и природы Камчатки, если сюда хлынет саранча нищебродствующих пакетников, жмущихся за каждый рубль? Мы решили развить массовый сегмент? А у нас развита для этого инфраструктура? Отличный шанс ничего не заработать, но все окончательно за…ть», — продолжил он.