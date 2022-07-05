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Камчатский министр обозвал туристов нищебродствующей саранчой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Daniel Läubli / CC BY 3.0

Глава Минприроды Камчатского края Алексей Кумарьков обозвал бюджетных туристов «саранчой нищебродствующих пакетников». Так он прокомментировал недельные туры за 45 тысяч рублей.

Кумарьков отреагировал на слова вице-президента Российского союза туриндустрии Ольги Санаевой, которая оценила стоимость недельного тура на Камчатку в 45 тысяч рублей.

«Если говорить о ценах, это около 45 тысяч рублей, когда уже все включено — и перелет, и проживание, и питание. Я говорю о неделе пребывания и чуть выше. Даже на чартерном рейсе билет туда-обратно стоит около 16 тысяч, это совсем другая ценовая история», — заявила Санаева в пресс-центре «Парламентской газеты».

Кумарьков в социальной сети усомнился в существовании таких цен, а также нужности подобных туров. «Что можно себе позволить на эти деньжищи в Петропавловске? Максимум — Bed and Breakfast. Остальное время вы, желая поесть, будете глотать слюну, глядя на ценники», — заявил министр.

«И еще вопрос — а нам, жителям Камчатки, зачем это нужно — чтобы к нам ехали "за дешево"? Какой будет толк для экономики и природы Камчатки, если сюда хлынет саранча нищебродствующих пакетников, жмущихся за каждый рубль? Мы решили развить массовый сегмент? А у нас развита для этого инфраструктура? Отличный шанс ничего не заработать, но все окончательно за…ть», — продолжил он.

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Жизнь #Туризм #Местная власть
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