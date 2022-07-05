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Синоптики рассказали о погоде в июле в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жара ожидается только в середине июля в Новосибирске, в целом погода будет неоднородной, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Благоприятная будет вторая декада июля, она будет теплая и меньше осадков. В остальные периоды будут колебания и низкие температуры. Жары особой не будет», 2014сказала Виноградова.

Среднемесячная температура в июле составит 17-18 градусов, что около и ниже нормы на 1 градус. В первой декаде месяца ночью будет 6-11 градусов, днем — 16-21 градусов.

Во второй декаде преобладающая температура ночью составит 11-16 градусов, днем — 22-27 градусов, местами до 31 градуса в отдельные дни.

В третьей декаде июля будут колебания температур. Ночью от 12-18 до 8-13 градусов, а днем от 22-27 до 16-21 градуса. Дожди, грозы и ливни ожидаются в первой и третьей декаде. Также дожди могут быть в отдельные дни второй декаде.

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Жизнь #Гео #Новосибирск
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