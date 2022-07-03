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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Шойгу доложил Путину о полном освобождении Луганской Республики

Источник:
Sibnet.ru
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Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Российские силы и Народная милиция ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и некоторыми близлежащими населенными пунктами, наиболее крупные из которых Белогоровка, Белая Гора, Новодружеск и Малорязанцево.

«Общая площадь освобожденных за последние 24 часа территорий составила 182 квадратных километра», — подчеркнули в Минобороны России.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине в ответ на обращение глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника о помощи.

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Оборона #Военная политика #Армия #Конфликты
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