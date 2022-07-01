Кости космонавтов на МКС оказались подвержены резкому старению

Космические медики из NASA, Германии и Канады выяснили, что плотность костей участников длительных экспедиций на МКС быстро снижается во время жизни в невесомости и не приходит в норму даже через год после возвращения на Землю.

«Это говорит о том, что длительные полеты в космос ведут к необратимому снижению плотности костей, что эквивалентно тому, если бы человек постарел сразу на десять лет», — приводит ТАСС слова доцента университета Калгари (Канада) Ли Гейбел.

Ученые изучили томограммы берцовых костей 17 астронавтов и проследили за изменениями в состоянии костей во время длительных полетов на МКС. Исследователи сравнили КТ-снимки до полета, сразу после возвращения из космоса, а также через 6 и 12 месяцев.

Замеры показали, что плотность берцовых костей у примерно половины астронавтов не восстановилась до предполетных значений даже через год после их возвращения на Землю и полного исполнения реабилитационной программы.