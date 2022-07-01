Красноярский суд арестовал кота по кличке Русский Бэтмен

Судья арестовал кота по кличке Русский Бэтмен вокруг которого развернулся спор между владелицей и хозяйкой приюта, куда он попал, сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

Владелица кота попросила суд наложить обеспечительные меры на своего кота породы курильский бобтейл по кличке Русский Бэтмен, который потерялся во время переезда на улице Гусарова и был найден другой краснояркой и отправлен ею в приют «Империя успеха».

Владелица кота нашла питомца через зоозащитников интернет-группы «Хатико» и пыталась его забрать домой, но хозяйка приюта кота ей не отдавала. Опасаясь за жизнь домашнего любимца, который в приюте, со слов владелицы, мог подхватить инфекционные заболевания, хозяйка кота обратилась в суд с иском об изъятии кота у хозяйки приюта

Пока иск не будет рассмотрен, она просила суд наложить на кота обеспечительные меры (по сути арест) и передать ей кота на ответственное хранение, что и.о. мирового судьи судебного участка 76 Свердловского района Красноярска и сделала.

Кота передали хозяйке на «ответственное хранение». Окончательное решение по делу будет принято на судебном заседании 27 июля.