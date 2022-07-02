Фантастический триллер «Рубикон» выйдет в онлайн‑кинотеатрах

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Фантастический триллер «Рубикон» об астронавтах,
отрезанных от Земли апокалипсисом, выйдет в онлайн-кинотеатрах 2 июля.
Фильм рассказывает о группе ученых, работающих на
космической станции в момент, когда на Земле происходит глобальная катастрофа.
Теперь перед ними стоит сложный выбор: до конца своих дней
оставаться в безопасности на станции или рискнуть всем, чтобы попытаться спасти
несколько сотен выживших на планете.
В ролях: Джулия Франц Рихтер, Джордж Благден («Отверженные», сериал «Черное зеркало», сериал «Викинги», сериал «Версаль»), Марк Иванир (сериал «Родина», сериал «Новый папа»).