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Фантастический триллер «Рубикон» выйдет в онлайн‑кинотеатрах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © компания «Вольга»

Фантастический триллер «Рубикон» об астронавтах, отрезанных от Земли апокалипсисом, выйдет в онлайн-кинотеатрах 2 июля.

Фильм рассказывает о группе ученых, работающих на космической станции в момент, когда на Земле происходит глобальная катастрофа.

Теперь перед ними стоит сложный выбор: до конца своих дней оставаться в безопасности на станции или рискнуть всем, чтобы попытаться спасти несколько сотен выживших на планете.

В ролях: Джулия Франц Рихтер, Джордж Благден («Отверженные», сериал «Черное зеркало», сериал «Викинги», сериал «Версаль»), Марк Иванир (сериал «Родина», сериал «Новый папа»).

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Топ комментариев

Sovik

РФ не останется на занятых позициях, а освободит всю территорию Донбасса, это 100%. Возможно будут взяты...

Asd10

Кто конкретно не доработал? ФИО, место прописки, место фактического проживания, родственники за границей??...

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У кого с чем ассоциируется, тот и сам виноват.)))

EvgenAEY

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