Фантастический триллер «Рубикон» выйдет в онлайн‑кинотеатрах

Фантастический триллер «Рубикон» об астронавтах, отрезанных от Земли апокалипсисом, выйдет в онлайн-кинотеатрах 2 июля.

Фильм рассказывает о группе ученых, работающих на космической станции в момент, когда на Земле происходит глобальная катастрофа.

Теперь перед ними стоит сложный выбор: до конца своих дней оставаться в безопасности на станции или рискнуть всем, чтобы попытаться спасти несколько сотен выживших на планете.

В ролях: Джулия Франц Рихтер, Джордж Благден («Отверженные», сериал «Черное зеркало», сериал «Викинги», сериал «Версаль»), Марк Иванир (сериал «Родина», сериал «Новый папа»).