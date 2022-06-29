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Сирия признала ДНР и ЛНР

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Сирийская Арабская Республика приняла в среду решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, заявил представитель МИД Сирии.

«Воплощая общую волю и стремление наладить отношения во всех сферах, Сирийская Арабская Республика приняла решение признать независимость и суверенитет Луганской народной республики (ЛНР) и Донецкой народной республики (ДНР)», — говорится в сообщении МИД, которое привело сирийское агентство SANA.

В сообщении указывается, что «будут налажены контакты с каждой из двух стран для согласования рамок укрепления отношений, включая установления дипломатических отношений в соответствии с установленными нормами».

Россия признала ДНР и ЛНР независимыми государствами 21 февраля. Независимость республик Донбасса также признала Абхазия.

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