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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

СМИ узнали о действиях спецназа США на территории Украины

Источник:
New York Times
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Фото: U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Tyler Placie/Released

Подразделения специального назначения США, Великобритании, Франции, Канады и Литвы тайно действуют на территории Украины, пишет газета The New York Times со ссылкой на анонимные источники.

«Несмотря на то, что Байден заявил, что не будет вводить американские войска на Украину, некоторые сотрудники ЦРУ продолжали тайно действовать в стране, в основном, в Киеве», — отмечает издание.

В их задачу входит передача украинской стороне «огромного объема разведданных». «В то же время, несколько десятков коммандос из других стран НАТО, включая Великобританию, Францию, Канаду и Литву, также работают внутри Украины», — рассказали источники издания.

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По данным New York Times, США перед началом спецоперации России отозвали из Украины своих военных инструкторов. Но спецназовцы остались. Они обучают и консультируют украинские войска, а также обеспечивают наземный канал поставки оружия.

Присутствие спецназа США и НАТО на территории Украины говорит о масштабах тайных усилий по оказанию помощи Киеву, указывает The New York Times.

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Топ комментариев

Nik3316

тебя из всего ответа смутило только не укробот ли ты,... смешно)))))

mosquito__2010

С этими наркоманами общаться в серьез это особым даром нужно обладать.

ponhik78

Кредиторы за своими деньгами могут приехать в Москву лично, в чём проблема?

Nik3316

"скажи чучело или я тебе..." ахахахаха ну правдо чучело))))))) ну д.... (с.) Лаврова )))))))))))))