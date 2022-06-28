Росавиация продлила ограничения полетов на юге России

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Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов на юге и в центральной части России до 6 июля, говорится в сообщении агентства.
«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 6 июля 2022 года», — уточнили в ведомстве.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Россия закрыла с 24 февраля 2022 года для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны после начала проведения специальной военной операции на Украине.
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