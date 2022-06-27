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Шпионский триллер «Миссия: Аметист» покажут на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Первого канала

Премьера многосерийного шпионского триллера «Миссия: Аметист» состоится в понедельник на Первом канале, сообщает пресс-служба телеканала.

По сюжету американские спецслужбы, при участии итальянского мафиозного клана, готовят в Москве громкий террористический акт. Российской службе внешней разведки становится известно об этом, и ее лучшие агенты начинают поимку преступников.

Динамичное действо происходит параллельно в Италии, и в Москве. Российская разведчик-нелегал входит в доверие к крупному клану итальянской мафии, а в России ведется охота за неуловимым международным наемником по кличке «Фараон». Удачи чередуются с провалами, а главных героев в разных странах объединяет не только преданность делу и Родине, но и любовь.

Режиссером «Миссии: Аметист» выступил Антон Борматов («Чужая», «Хиромант»). Главные роли влюбленных друг в друга агентов исполнили Агния Дитковските и Александр Устюгов. Кроме них, в картине сыграли Николай Мачульский («Салам Масква»), Сергей Чонишвили, Юрий Беляев, Надежда Борисова, Артур Ваха.

«Есть особенная фишка — противостояние наших спецорганов и итальянской мафии. Поэтому в сериале много красивых видов, экшена и прекрасная русская девушка-шпион в доме римского клана», — сказал режиссер Борматов.

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