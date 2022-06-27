ВОЗ заявила о чрезвычайном характере оспы для обезьян

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян и призвал контролировать распространение инфекции.
«Несмотря на то что несколько членов комитета высказали различные мнения, комитет консенсусом принял решение проинформировать генерального директора ВОЗ о том, что на данном этапе следует определить, что вспышка не является ЧСЗМЗ (чрезвычайной ситуацией международного значения)», — приводит РИА Новости заявление комитета.
По последним данным ВОЗ, с начала года в 48 странах мира выявлено более 3,2 тысячи случаев заражений оспой обезьян среди людей.
Это редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Как правило, оно протекает в легкой форме и большинство людей выздоравливает в течение нескольких недель, но у некоторых возможны осложнения.
Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
Оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком.
Nik3316печально что ты думаешь убрать его санкциями...
UynachalnicaВот, я писал в теме о том, что Путин поздравил выпускников об этом, а коммент удалили. Теперь новость...
mogaleksejкредитор не "жалаеть" брать деньги у должника .... и по сему "объявляет" последнего "банкротом"
UynachalnicaВ 80 лет пособие по безработице? И сколько инвалидов 1 группы доживает до 80-ти, чтобы у некоторых хватало...