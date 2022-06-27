Женщина в Красноярском крае отогнала медведя уговорами

Жители Курагинского района Красноярского края столкнулись с привязчивым медведем-подростком, на видео попал момент, когда женщина уговорами отогнала от себя зверя.

Медвежонок возрастом около 1,5 лет ходит на трассе между поселками Гуляевка и Черемшанка, сообщили местные жители изданию «Взгляд Инфо». На дороге он просит у людей еду, пытается поиграть, схватить лапами.

«Уходи отсюда! Ты — хозяин леса, а это — дорога. Давай разминемся. Пока. У меня ничего нет для тебя, малыш!», — сказала медведю женщина. После долгих уговоров, медведь ушел.

В краевом министерстве природных ресурсов сообщили, что свяжутся с инспекторами на месте, которые должны принять соответствующие меры.