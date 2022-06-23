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Краски Tikkurila объявили об уходе из России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila решил покинуть российский рынок. В стране у компании три производственные площадки.

Tikkurila прекратила продажи российским госпредприятиям, нефтегазовой и авиационной промышленности, предприятиям, попавшим под ограничения. Компания приняла решение об уходе, потому что «не в состоянии устойчиво работать даже на этом минимальном уровне».

«Мы, как и многие иностранные компании в России, ищем пути решения сложившейся ситуации. Мы уже сообщали, что сократили масштабы своей операционной деятельности в России, продолжая при этом оказывать поддержку местным сотрудникам», — сообщил «Коммерсанту» гендиректор Tikkurila в России Михаил Тихомиров.

Tikkurila — финский производитель лакокрасочной продукции, один из крупнейших в Северной и Восточной Европе, был основан в 1862 году. Первый завод в России был построен в 1995 году, торговые отношения велись с советских времен. В РФ компания выпускает краски под брендами Tikkurila, Finncolor, ТЕКС, «Ленинградские краски».

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