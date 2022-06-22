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Продлено ограничение полетов на юг России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов в центральной и южной частях России в 20-й раз — теперь он действует до 30 июня, сообщается на сайте ведомства.

Ограничения затрагивают аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Остальные аэропорты страны работают штатно.

Российским авиакомпаниям ведомство рекомендует организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам и использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Россия с 24 февраля 2022 года закрыла часть воздушного пространства на юге страны, а также в центральной части для гражданских самолетов на фоне проведения специальной военной операции на Украине.

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Топ комментариев

Plaguer

А Тайвань это на минуточку Nvidia, AMD, Intel и почти всё остальное. С его потерей США становятся абсолютной...

scrubs2009

Всё легко и просто так у них, че Илюшь, хочешь поворовать так прям конкретно. Ответ: Да Папулечка, крутя...

jeryakob

зато курс жрачки растет постоянно. а через 10 дней курс коммуналки еще поднимется

Uynachalnica

Теперь на банк, или на вновь созданное, очень нужное, госучереждение?