Продлено ограничение полетов на юг России

Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов в центральной и южной частях России в 20-й раз — теперь он действует до 30 июня, сообщается на сайте ведомства.

Ограничения затрагивают аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Остальные аэропорты страны работают штатно.

Российским авиакомпаниям ведомство рекомендует организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам и использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Россия с 24 февраля 2022 года закрыла часть воздушного пространства на юге страны, а также в центральной части для гражданских самолетов на фоне проведения специальной военной операции на Украине.