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Сын Медведева вступил в «Единую Россию»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Единая Россия»

Сын заместителя секретаря Совета безопасности Дмитрия Медведева Илья Медведев вступил в «Единую Россию», сообщила пресс-служба партии.

Партийный билет ему вручил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Медведев-младший заявил, что «в текущей ситуации» считает важным вступление в «Единую Россию» и постарается применить свои знания «правильным образом в сферах, важных для людей и страны».

Планирую заниматься развитием детского и любительского спорта, проектами по развитию образования и здравоохранения, поддержке предпринимательства, а также по налаживанию процессов в сфере импотозамещения и цифровой трансформации государства, партии и бизнеса», — отметил он.

Помощник Дмитрия Медведева Олег Осипов сообщил, что тот поддерживает вступление сына в партию. «Дмитрий Анатольевич считает ненормальным, когда родные и близкие руководства РФ в настоящее время занимают невнятную позицию или, тем более, прямо противостоят интересам нашей страны», — сказал он РИА Новости.

Илье Медведеву 27 лет. Он окончил факультет международного права МГИМО. В 2020 году Дмитрий Медведев говорил, что его сын работает над проектами в сфере цифровой экономики.

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