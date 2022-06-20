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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

«АвтоВАЗ» возобновит производство Lada с «роботом»

Источник:
«Лада. Онлайн»
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Фото: © пресс-служба АвтоВАЗ

«АвтоВАЗ» возобновит выпуск автомобилей Lada с роботизированной коробкой передач и 16-клапанными моторами 21127, 21129 и 21179.

Вазовский «робот» и 16-клапанные силовые агрегаты локализованы в Тольятти, однако для их выпуска необходимы комплектующие, которые ранее поставлялись из Германии и других стран, пишет портал «Лада. Онлайн» со ссылкой на собственные источники.

В частности, из Европы предприятия получало контроллеры, актуаторы, фазовращатели и форсунки. Отмечается, что на поиск альтернативных поставщиков у автозавода уйдет не менее трех месяцев.

При этом «АвтоВАЗ» пока не рассматривает возможность продолжения выпуска автомобилей с классическим «автоматом» и вариатором Jatco. Это связано с тем, что агрегаты поставлялись из Японии, которая также прекратила поставки деталей.

Тема: Русские машины
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Топ комментариев

mosquito__2010

Это вам не госперевороты устраивать и с мирным населением воевать.

Antoxa.

Если бы не НАТО, конфликта бы не было. А теперь они не только завязали его, так ещё и усугубляют на годы....

Алекс555

Да на Казахстан ,как и на Китай нечего надеется.Да и на всех.Будут молчать и смотреть ,как на цирк.Свою...

Максим Алейников

Космические силы и контроль воздушного пространства не оставляет шансов противнику.