«АвтоВАЗ» возобновит производство Lada с «роботом»

«АвтоВАЗ» возобновит выпуск автомобилей Lada с роботизированной коробкой передач и 16-клапанными моторами 21127, 21129 и 21179.

Вазовский «робот» и 16-клапанные силовые агрегаты локализованы в Тольятти, однако для их выпуска необходимы комплектующие, которые ранее поставлялись из Германии и других стран, пишет портал «Лада. Онлайн» со ссылкой на собственные источники.

В частности, из Европы предприятия получало контроллеры, актуаторы, фазовращатели и форсунки. Отмечается, что на поиск альтернативных поставщиков у автозавода уйдет не менее трех месяцев.

При этом «АвтоВАЗ» пока не рассматривает возможность продолжения выпуска автомобилей с классическим «автоматом» и вариатором Jatco. Это связано с тем, что агрегаты поставлялись из Японии, которая также прекратила поставки деталей.