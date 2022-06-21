Комедия «Дикая» про выживание в тайге стартовала в прокате

Фильм «Дикая» с Таисией Вилковой в главной роли про выживание москвички в тайге стартовал в российском прокате раньше даты официальной премьеры, которая была намечена на четверг.

По сюжету Алена (Таисия Вилкова) отправилась с богатым мужчиной отдыхать в Ниццу. Но ему срочно понадобилось лететь на встречу в Якутию. А потом их прогулка на яхте оборачивается трагедией, и рафинированной девушке приходится одной выживать в суровых условиях.

Тем более, что у модели из одежды только леопардовый купальник и красное платье с каблуками, в которых шагать по якутским лесам не очень приятно. Неожиданным спутником модели становится песец.

Съемки фильма проходили в Москве, Карелии и Якутии. Комедия о выживании модели выходит следом за лидером проката — драмой «Одна», основанной на реальных событиях также про выживание.