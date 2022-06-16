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Росавиация продлила ограничения полетов на юг страны

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Режим ограничения на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 24 июня 2022 года, сообщает Росавиация.

Закрытыми останутся аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, говорится в сообщении. Ограничение продлевается уже в 19-й раз.

Аэропорты этих городов не принимают пассажиров с момента начала военной спецоперации на Украине. Ведомство рекомендует перевозчикам совершать перелеты по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Россия с 24 февраля 2022 года закрыла часть воздушного пространства на юге страны, а также в центральной части для гражданских самолетов на фоне проведения специальной военной операции на Украине. На этом фоне РЖД ввели дополнительные поезда на южных направлениях.

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Экономика #Транспорт и дороги
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