Документальный фильм про Басту покажет Первый канал

Редкие архивные кадры из жизни рэпера Василия Вакуленко покажут
в документальном фильме «Баста. Моя игра» на Первом канале 17 июня, сообщила пресс-служба
телеканала.
Съемки фильма начались в разгар пандемии, весной 2020 года.
Изначально задумывалось небольшое видео о записи альбома «Баста 40», но с
появлением архивных материалов, проект масштабировался в полнометражный
документальный фильм.
О Басте в фильме расскажут его друзья и коллеги, среди
которых Константин Хабенский, Дмитрий Нагиев, Сергей Шнуров, Гуф. Также впервые на экране появится мама Басты.
«Фильм вызывает у меня разные эмоции – где-то очень тяжелые,
потому что там много воспоминаний и архивных кадров, которые не видел никто. Но
есть и много смешного. Жизнь научила меня тому, что нужно относиться к себе с иронией,
а к другим людям – с большим вниманием. И фильм получился скорее не обо мне, а
об окружающем меня мире, быте и людях, с отсылками к прошлому и размышлениями о
будущем», — цитирует пресс-служба Первого канала Басту.
Фильм постоянно дополнялся новым материалом, в общей
сложности, в распоряжении авторов оказалось около 500 часов видеоматериала. Некоторые
фрагменты картины не видел даже сам музыкант.
Документальной фильм «Баста. Моя игра» покажут накануне большого сольника рэпера, 17 июня в 23.25 на Первом канале.