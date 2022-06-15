Документальный фильм про Басту покажет Первый канал

Редкие архивные кадры из жизни рэпера Василия Вакуленко покажут в документальном фильме «Баста. Моя игра» на Первом канале 17 июня, сообщила пресс-служба телеканала.

Съемки фильма начались в разгар пандемии, весной 2020 года. Изначально задумывалось небольшое видео о записи альбома «Баста 40», но с появлением архивных материалов, проект масштабировался в полнометражный документальный фильм.

О Басте в фильме расскажут его друзья и коллеги, среди которых Константин Хабенский, Дмитрий Нагиев, Сергей Шнуров, Гуф. Также впервые на экране появится мама Басты.

«Фильм вызывает у меня разные эмоции – где-то очень тяжелые, потому что там много воспоминаний и архивных кадров, которые не видел никто. Но есть и много смешного. Жизнь научила меня тому, что нужно относиться к себе с иронией, а к другим людям – с большим вниманием. И фильм получился скорее не обо мне, а об окружающем меня мире, быте и людях, с отсылками к прошлому и размышлениями о будущем», — цитирует пресс-служба Первого канала Басту.

Фильм постоянно дополнялся новым материалом, в общей сложности, в распоряжении авторов оказалось около 500 часов видеоматериала. Некоторые фрагменты картины не видел даже сам музыкант.

Документальной фильм «Баста. Моя игра» покажут накануне большого сольника рэпера, 17 июня в 23.25 на Первом канале.