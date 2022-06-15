Роднянский отказался от российского кино в пользу зарубежных проектов

Продюсер Александр Роднянский отказался от работы над фильмами в России и поделился планами на развитие украинского кинематографа.

«Не стоит присылать мне идеи российских фильмов и сериалов. Я их не произвожу. Моя компания в России закрыта. Я полностью сфокусирован на производстве международных проектов для глобальных платформ. На английском и других языках», — написал Роднянский в телеграм-канале.

Также продюсер сообщил, что в этом году не будет «Кинотавра», президентом которого он является, и ответил на вопросы, связанные с планами в Украине.

«Я думаю о системном проекте, который значимо расширит возможности украинских кинематографистов, режиссеров, авторов и продюсеров, и поможет их международной интеграции», — написал он.

Ранее стало известно, что Роднянский работает над сериалом в стиле «Карточного домика», в основу которого ляжет сюжет книги «Вся кремлевская рать» репортера Михаила Зыгаря.