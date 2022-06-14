«Газпром» ограничил поставки газа Евросоюзу

«Газпром» снизил прокачку газа по трубопроводу «Северный поток» до 100 миллионов кубометров в сутки из-за ограничений на компрессорной станции «Портовая», сообщается в телеграм-канале компании.

Плановый объем поставок составляет 167 миллионов кубов в сутки. «Северный поток» — часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря. Мощность двух ниток составляет 55 миллиардов кубометров газа в год.

Одна из главных причин снижения прокачки — задержки в работе немецкой компании Siemens, которая несвоевременно вернула газоперекачивающие агрегаты с ремонта. Из-за этого «Газпром» может использовать лишь три агрегата вместо четырех.

Кроме того, российская компания получила предписание Ростехнадзора из-за обнаруженной выработки межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов и технических неисправностей двигателей, отмечается в сообщении.

На фоне ограничения поставок на газ цены в Европе выросли более чем на 10% и приблизились к тысяче долларов за кубометр, свидетельствуют данные биржи ICE.